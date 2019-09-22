Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin Çin'de kaza geçirdiği iddiasına yalanlama
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Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin Çin'de kaza geçirdiği iddiasına yalanlama

1 saat önce

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin Çin ziyareti sırasında kaza geçirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin Çin'de kaza geçirdiği iddiasına yalanlama, System.String[]

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin Çin ziyareti sırasında kaza geçirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve beraberindeki heyetin Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Çin'deki Haiwan köprüsü üzerinde tehlikeli bir kaza geçirdiğine yönelik Irak basınında çıkan haberler yalanlandı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Heyetin Haiwan köprüsü üzerinden geçtiği sırada yağmur ve fırtına meydana geldi. Bu da Çin atmosferinde çok doğal bir olay. Söz konusu yağmur ve fırtına heyet için ölümcül bir tehlike oluşturmadı" ifadelerine yer verildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi başkanlığındaki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Cuma günü Çin'e ulaşmıştı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakanlık, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
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