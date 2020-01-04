Irak Başbakanı Abdülmehdi, Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Abdülmehdi, Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Irak Başbakanı Abdülmehdi, Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine katıldı

6 saat önce

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklıların slogan atması Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin alana gelişi Ambulans araçlarının geçişi Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran...

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni

Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklıların slogan atması

Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin alana gelişi

Ambulans araçlarının geçişi Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Yüzlerce Iraklı sabah saatlerinden itibaren cenaze töreninin yapılacağı Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de toplanmaya başladı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de cenaze törenine katılmak üzere alana geldi.

Irak Başbakanı Abdülmehdi, Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine katıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:37 Kaynak: AA
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