Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdülmehdi Suudi Arabistan'da
Son Dakika Güncel Haber

Irak Başbakanı Abdülmehdi Suudi Arabistan'da

1 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suudi Arabistan'a geldi.

Irak Başbakanı Abdülmehdi Suudi Arabistan'da, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suudi Arabistan'a geldi.


Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci şehri olan Cidde'ye gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geleceği öğrenildi. Ziyaretin birkaç saat süreceği aktarılırken, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler, artan gerilimi yatıştırmak, bölgeyi çekişme ve gerginlikten uzak tutabilmek için Irak'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler temeline dayalı olumlu rolünün ele alınacağı ifade edildi. Çin'e yaptığı ziyareti tamamlayan Abdülmehdi'nin Suudi Arabistan temaslarında, Suudi petrol tesislerine yapılan saldırının da ele alınması bekleniyor. - CİDDE

Suudi Arabistan, Kral Selman, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesinde göz yaşartan anlar: Bak kızım bu senin baban
Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü İran'dan Aramco saldırısı açıklaması: Tesislerde tamir edilecek hiçbir şey kalmazdı Son Dakika: 31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 17:22:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdülmehdi Suudi Arabistan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]