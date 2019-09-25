Irak Başbakanı Abdülmehdi Suudi Arabistan'da

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suudi Arabistan'a geldi.



Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci şehri olan Cidde'ye gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geleceği öğrenildi. Ziyaretin birkaç saat süreceği aktarılırken, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler, artan gerilimi yatıştırmak, bölgeyi çekişme ve gerginlikten uzak tutabilmek için Irak'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler temeline dayalı olumlu rolünün ele alınacağı ifade edildi. Çin'e yaptığı ziyareti tamamlayan Abdülmehdi'nin Suudi Arabistan temaslarında, Suudi petrol tesislerine yapılan saldırının da ele alınması bekleniyor. - CİDDE