Irak Başbakanı Abdülmehdi, Tahran'da
1 saat önce
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, 2 günlük resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı.
Irak
Başbakanı Adil Abdülmehdi, 2 günlük resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah İran
'ın başkenti Tahran
'a ulaştı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, birçok sayıda bakan ve iş adamından oluşan Abdülmehdi'nin başkanlığındaki heyet, Tahran Havalimanı'na ulaştı. Başbakan Abdülmehdi, İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevat Zarif tarafından karşılandı. Geçtiğimiz yılın sonlarında başbakanlığa seçilen Abdülmehdi 2'nci yurt dışı ziyareti olan İran'da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ele alması bekleniyor. Geçtiğimiz Mart ayının sonunda ilk resmi yurt dışı ziyaretini Mısır
'a gerçekleştiren Abdülmehdi'nin Türkiye
ile Suudi Arabistan
'ı da ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
geçtiğimiz Mart ayında Irak'a 3 günlük ziyaret gerçekleştirmiş, ziyareti kapsamında Iraklı yetkililerin yanı sıra Şii otoritelerden biri olan Ayetullah Ali Sistani
ile bir araya gelmişti.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:31 Kaynak: İHA
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