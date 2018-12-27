Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdulmehdi Trump ile Telefonda Görüştü

Irak Başbakanı Abdulmehdi Trump ile Telefonda Görüştü

19 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ülkesini sürpriz şekilde ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi Trump ile Telefonda Görüştü, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ülkesini sürpriz şekilde ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülke hükümetinin "ABD Başkanı Trump'ın Irak'ı ziyaret ederek yeni hükümeti tebrik edeceği ve ardından ABD askerlerini ziyaret edeceği planının" olduğundan haberdar edildiği belirtilerek, "Trump'ın Bağdat'ta resmi törenle karşılanması ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmesi bekleniyordu ancak görüşmenin düzenlenmesiyle ilgili yaşanan görüş ayrılığı bu görüşmenin telefonla gerçekleşmesine neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Trump ve Abdulmehdi'nin telefon görüşmesinde, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası bölgedeki gelişmeler, DEAŞ'la mücadelede iş birliğiyle bölge ülkeleri ve halkları için güvenlik ve istikrarın sağlanmasını ele aldığı bildirildi.

Abdulmehdi'nin Trump'ın Irak'a ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, Bağdat'a davet ettiği Trump'ın da Abdulmehdi'ye ABD'yi ziyaret etmesi için davet yaptığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, Irak'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette ülkenin batısındaki ABD askerleri dışında hiçbir Iraklı yetkiliyle görüşmedi.

Associated Press'in (AP) haberine göre Trump, 3 buçuk saat süren ziyaretin ardından Irak'tan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:03 Kaynak: AA

Irak, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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