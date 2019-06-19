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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Açıklaması

30 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak hükümetiyle anlaşma yapmadan veya hükümetin onayı olmadan herhangi bir yabancı gücün ülke topraklarında faaliyet göstermesinin yasak olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Açıklaması, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak hükümetiyle anlaşma yapmadan veya hükümetin onayı olmadan herhangi bir yabancı gücün ülke topraklarında faaliyet göstermesinin yasak olduğunu belirtti.
Abdulmehdi, yazılı açıklamasında, ülkenin geçmişte işgal edildiğini, karmaşık iç ve dış savaşa tanık olduğunu ve ordunun lağvedilmesi gibi olaylarla karşı karşıya kalındığını, Irak topraklarının devletin iradesi dışında başka güçler ve ülkelere saldırı sahası olarak kullanıldığını kaydetti.
Bunların üzerine Başkomutan sıfatıyla bir takım askeri kararlar alındığını aktaran Abdulmehdi, "Irak hükümetiyle anlaşma veya hükümetin onayı olmadan herhangi bir yabancı gücün ülke topraklarında faaliyet göstermesi ya da hareket etmesi yasak. Komşu, bölge ve başka herhangi bir ülkenin Irak'ta varlığına ve herhangi bir tarafa karşı bulunmasına hükümetin onayı olmadan izin verilemez." ifadelerini kullandı.
Irak silahlı kuvvetleri dışında herhangi Iraklı ya da yabancı askeri bir gücün faaliyetlerine de izin verilmeyeceğini belirten Abdulmehdi, "Irak silahlı kuvvetleri kapsamında faaliyet gösteren herhangi askeri gücün Başkomutan (Adil Abdulmehdi) onayı olmadan hareket etmesi, operasyonlar düzenlemesi ve askeri sanayi merkezi bulundurması yasak." açıklamasında bulundu.
Abdulmehdi, söz konusu kararların, ülkede güvenlik anlamında tam kontrolü elde etmek, DEAŞ terörüyle mücadeleyi sürdürmek ve ülke güvenliğiyle halkın bağımsızlığının sağlanması için alındığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:54 Kaynak: AA
Irak, Güncel
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