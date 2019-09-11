Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ı kabul etti
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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ı kabul etti

1 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul ederek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a ziyaretinin hazırlıklarını görüştü.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ı kabul etti, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul ederek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a ziyaretinin hazırlıklarını görüştü.

Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Irak Başbakanı, Türkiye ile tüm alanlarda iki ülke halkının çıkarı ve istikrarının sağlanması için ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Ekonomi, Irak'ın yeniden imarı ve su konularının masaya yatırıldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaret de ele alındı.

Büyükelçi Yıldız da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdulmehdi ile Irak ve Türkiye ilişkilerinin gündemindeki konuları gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Abdulmehdi, Cumurbaşkanımızın Irak'a bu yıl gerçekleştirecekleri ziyaretin hazırlıklarına verdiği önemi vurguladı." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Yıldız, Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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