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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa edeceğini duyurdu
6 saat önce
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa edeceğini açıkladı.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifa edeceğini açıkladı. Abdülmehdi, iki ay süren protestolar ve Iraklı Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısı sonrasında bu kararı aldı.
Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclis'e göndereceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:57
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