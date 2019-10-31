Irak başbakanı adil abdülmehdi istifa etti

Irak, ( DHA )- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih , Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtti.

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Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti

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