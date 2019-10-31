Son Dakika Haberleri: Irak başbakanı adil abdülmehdi istifa etti
Son Dakika Güncel Irak başbakanı adil abdülmehdi istifa etti

Irak başbakanı adil abdülmehdi istifa etti

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa ettiIrak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti

Irak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtti.

Irak'ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Irak başbakanı adil abdülmehdi istifa etti

Berhem Salih, Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:26 Kaynak: DHA
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