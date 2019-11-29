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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı
6 saat önce
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı
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