Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı - Son Dakika

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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