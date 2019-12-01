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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını resmi olarak Meclis'e sundu
6 saat önce
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede ekim ayından bu yana devam eden krize çözüm bulunması amacıyla istifa ettiğini söyledi
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinde ekim ayından bu yana devam eden krize çözüm bulunması amacıyla istifa ettiğini duyurdu.
Abdulmehdi, istifa mektubunu resmi olarak Meclis'e sundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:58
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