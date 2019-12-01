Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını resmi olarak Meclis'e sundu
Son Dakika Dünya Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını resmi olarak Meclis'e sundu - Son Dakika Dünya

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını resmi olarak Meclis'e sundu

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede ekim ayından bu yana devam eden krize çözüm bulunması amacıyla istifa ettiğini söyledi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını resmi olarak Meclis'e sundu, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinde ekim ayından bu yana devam eden krize çözüm bulunması amacıyla istifa ettiğini duyurdu.


Abdulmehdi, istifa mektubunu resmi olarak Meclis'e sundu.

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Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:58 
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