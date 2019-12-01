Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifası kabul edildi
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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifası kabul edildi

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifası, Irak Meclisi'nde kabul edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifası kabul edildi, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifası, Irak Meclisi'nde kabul edildi.

Irak Meclisi, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifasını, yapılan oylama ile kabul etti. Irak Anayasa'sının 76'ncı maddesine göre meclisin, yeni başbakanı seçmek için 15 gün süresi bulunuyor.Ekim 2018'de görevine başlayan Adil Abdulmehdi, ülkenin çok sayıda bölgesinde devam eden protestolar sebebiyle, 29 Kasım'da istifasını sunmuştu.


Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
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