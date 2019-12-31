Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları... - Son Dakika

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları...

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları..., System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları çağrısında bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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