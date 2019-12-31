Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları... - Son Dakika

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları...
6 saat önce
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:00 Kaynak: AA
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları çağrısında bulundu
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