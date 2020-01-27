Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine... - Son Dakika

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine...
39 dakika önce
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.
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