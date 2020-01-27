Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine... - Son Dakika

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine...

39 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine..., System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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