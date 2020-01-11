Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı, Barzani ile 'İran ve ABD gerilimini' ele aldı - Son Dakika

Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslar için Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı, Barzani ile

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslar için Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Abdulmehdi ve beraberindeki heyetle basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmede, Bağdat'ta son günlerde meydana gelen gelişmeler, İran ve ABD arasındaki gerilim, Irak'taki gösterilerle Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkileri ele aldı.

Açıklamada Abdulmehdi ve Barzani'nin, Irak'ın bölgesel ve uluslararası güçlerce çatışma sahasına dönüştürülmemesi, Irak'ın diğer ülkelerle ilişkilerinin ortak çıkarlar ve egemenliğe saygı prensibi üzerine olması, tüm tarafların gerginliğin yatışması için ortak çalışması ve ülkenin çıkarlarının öncelikli olmasına vurgu yaptıkları ifade edildi.

Tarafların görüşmede uluslararası toplumun Irak ve IKBY'ye terör örgütü DEAŞ ile mücadeledeki sürekli desteğinin önemini, terörün yeniden ortaya çıkması, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerle Peşmerge arasındaki bölgelerdeki DEAŞ'ın eylemlerini de konuştukları aktarıldı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa eden ve yerine biri seçilene kadar görevde kalacak olan Başbakan Abdulmehdi, başbakan seçildikten bu yana ilk defa Erbil'de temaslarda bulunuyor.

ABD ve İran gerilimine sahne olan Irak

ABD, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 7 Ocak'ta yine Irak toprakları üzerinde bulunan ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Barzani, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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