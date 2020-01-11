Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı, Barzani ile 'İran ve ABD gerilimini' ele aldı - Son Dakika

Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin bir araya gelmesi ve görüşmeleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslar için Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin bir araya gelmesi ve görüşmeleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslar için Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Abdulmehdi ve beraberindeki heyetle basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmede, Bağdat'ta son günlerde meydana gelen gelişmeler, İran ve ABD arasındaki gerilim, Irak'taki gösterilerle Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkileri ele aldı.

Açıklamada Abdulmehdi ve Barzani'nin, Irak'ın bölgesel ve uluslararası güçlerce çatışma sahasına dönüştürülmemesi, Irak'ın diğer ülkelerle ilişkilerinin ortak çıkarlar ve egemenliğe saygı prensibi üzerine olması, tüm tarafların gerginliğin yatışması için ortak çalışması ve ülkenin çıkarlarının öncelikli olmasına vurgu yaptıkları ifade edildi.

Irak Başbakanı, Barzani ile İran ve ABD gerilimini ele aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Barzani, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:57 Kaynak: AA
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