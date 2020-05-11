Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika

Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

29 dakika önce

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ABD Başkanı Donlad Trump, ile telefonda görüştü.

Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü, System.String[]

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ABD Başkanı Donlad Trump, ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve korona virüs salgını ele alındı.


Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada, El-Kazimi ile ABD Başkanı Donlad Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede Başkan Trump'ın, El-Kazimi'yi ve yeni hükümeti tebrik ettiği ifade edildi. Açıklamada Trump'ın Irak ile en iyi ilişkiyi kurmak için özen gösterdiği aktarılırken, ABD Başkanı'nın Irak'ın ekonomisine destek sağlamak için ülkesinin hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi. Görüşmede ayrıca korona virüsü salgını ile mücadele konusunda iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ekonomik yatırımların geliştirmesi konularının ele alındığı belirtildi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:45 Kaynak: İHA


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti         
22:00
Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak         
21:51
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar         
21:36
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
21:24
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda         
21:22
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek         
21:15
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak         
21:05
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor         
20:57
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi         
20:33
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu         
20:12
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor         
20:08
Bahçeli'den Akşener'in Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir         
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu         
20:04
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu         
19:41
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi         
19:32
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı         
19:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız         
19:11
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi         
19:10
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
18:54
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi         
18:54
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber         
18:45
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:38
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü         
18:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı         
18:29
İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü         
18:26
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi         
18:22
Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir         
18:17
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz         
18:07
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 22:15:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]