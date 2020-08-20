- Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD ziyareti sırasında protesto edildi - Son Dakika

- Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD ziyareti sırasında protesto edildi

WASHINGTON - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Iraklılar tarafından protesto edildi.

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi başkent Washington'da bulunan Beyaz Saray önünde toplanan onlarca Iraklı tarafından protesto etti. El-Kazimi'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü sırada bina önünde toplanan göstericiler, "Defol diktatör", "Defol cani", "Yasaya evet" ve "Irak satılık değildir" sloganları attı. Eylemciler, ellerinde ise Irak ve ABD bayrakları taşıdı.