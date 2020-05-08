Irak Başbakanı el-Kazimi, Abdülmehdi'den görevini devraldı - Son Dakika

Irak Meclisi'nden güvenoyunu alarak ülkenin yeni Başbakanı olan Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi, protestolar nedeniyle Kasım 2019'da istifa eden Adil Abdülmehdi'den hükümet başkanlığını teslim aldı.

Irak yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, yeni Başbakan el-Kazimi, Abdülmehdi'den hükümet başkanlığını devraldığı belirterek "Hükümet Sarayı'nda düzenlenen devir teslim törenine eski ve yeni hükümetin bakanları da hazır bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Yeni hükümetin vatandaşlar için müreffeh bir yaşam sağlamak için çalışacağına dair vatandaşlara mesajını veren ve ülkeyi muhafaza etmek için yemin içtiklerini söyleyen el-Kazimi, ülkenin karşı karşıya kaldığı güvenlik, ekonomik ve sağlık zorluklarına karşı göğüs gereceklerini söyledi.

Yeni hükümeti tebrik eden Abdülmehdi ise hükümetin barışçıl bir şeklide devir teslim edilmesinin bir demokrasi göstergesi olduğunu vurgulayarak, yeni kabinedeki bakanların kabiliyetli kişiler olduklarını bildirdi.

Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Kasım'da istifa eden Abdülmehdi'nin ardından Muhammed Allavi ve ardından Adnan el-Zurfi hükümet kurmakla görevlendirilmişti. Siyasi tarafların desteğini alamayan Allavi ile el-Zurfi görevden çekilmek zorunda kalmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)