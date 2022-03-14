Irak Başbakanı El-Kazımi, Erbil'deki saldırı bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
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Irak Başbakanı El-Kazımi, Erbil'deki saldırı bölgesini ziyaret etti

14.03.2022 16:23
Irak Başbakanı El-Kazımi, Erbil'deki saldırı bölgesini ziyaret etti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi dün İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınan Erbil kentini ziyaret etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi dün İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınan Erbil kentini ziyaret etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin beraberindeki heyetle dün İran Devrim Muhafızları tarafından füzeyle vurulan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentini ziyaret ettiği belirtildi. Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi, Savunma Bakanı Cuma İnad ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci'nin yer aldığı heyetle saldırı bölgesinde incelemelerde bulunan Kazımi, daha sonra saldırıya maruz kalan televizyon kanalını da ziyaret etti.

El-Kazımi Erbil ziyareti kapsamında, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ayrı ayrı görüştü.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e ait gizli üslerin bulunduğu gerekçesiyle inşa halindeki ABD Başkonsolosluğu binası, TV kanalı ve yerleşim bölgelerini 12 adet füzeyle vurmuştu.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Irak Başbakanı El-Kazımi, Erbil'deki saldırı bölgesini ziyaret etti
Irak Başbakanı El-Kazımi, Erbil'deki saldırı bölgesini ziyaret etti
Irak Başbakanı El-Kazımi, Erbil'deki saldırı bölgesini ziyaret etti
Irak Başbakanı El-Kazımi, Erbil'deki saldırı bölgesini ziyaret etti
Irak Başbakanı El-Kazımi, Erbil'deki saldırı bölgesini ziyaret etti
Irak Başbakanı El-Kazımi, Erbil'deki saldırı bölgesini ziyaret etti

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Devrim Muhafızları, Erbil, İran, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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