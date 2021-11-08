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Irak Başbakanı El-Kazımi'ye suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddia edildi - Son Dakika

Irak Başbakanı El-Kazımi'ye suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddia edildi

08.11.2021 19:16
Irak Başbakanı El-Kazımi'ye suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddia edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik dün düzenlenen başarısız suikast girişiminin arkasında İran'a yakın silahlı bir grubun olduğu iddia edildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik dün düzenlenen başarısız suikast girişiminin arkasında İran'a yakın silahlı bir grubun olduğu iddia edildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş, 2 SİHA düşürülmüş, 1 SİHA ise eve isabet etmişti. El-Kazımi, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Irak basınında yer alan ve Irak güvenlik yetkililerine dayandırılan bir haberde, el-Kazımi'nin korunaklı Yeşil Bölge'deki evine düzenlenen saldırının İran yanlısı silahlı bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Suikast girişiminde kullanılan SİHA ve patlayıcının İran yapımı olduğu belirtilen haberde, söz konusu silahlı grubun adına ilişkin bilgi verilmedi.

"İRAN BUNU PLANLAMADI AMA GRUBUN BUNU GERÇEKLEŞTİRMESİNİ ENGELLEMEDİ"

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki bölge yetkilisi, İran'ın söz konusu saldırıdan haberdar olduğunu fakat Irak'ı saldırı hakkında uyarmayıp göz yumduğunu öne sürerek, "İran bunu planlamadı ama grubun bunu gerçekleştirmesini engellemedi" dedi.

SALDIRININ MESAJ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Irak'taki seçimlerde büyük oranda oy kaybeden ve İran'a yakınlığıyla bilinen Şii gruplar yaklaşık 2 hafta Yeşil Bölge önünde protesto gösterileri düzenlemiş, seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Analistler, söz konusu saldırıyı hükümetin kurulmasında Şii grupların dışlanması veya hakimiyet bölgelerine müdahaleye karşı şiddete başvurmaya istekli olduklarına dair milislerden gelen bir mesaj olarak yorumladı. Bazı analistler ise, İran'ın sınırında gerginlik istemeyeceğini ve saldırıyı yapmış olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

SALDIRININ ARDINDAN BAĞDAT'TA GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

Saldırının ardından başkent Bağdat'ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış, dün ordu birlikleri sokağa inmişti. Saldırıdan yara almadan kurtulan el-Kazımi ise dün yaptığı açıklamada, suikast girişiminin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini ve bunu yakında açıklayacağını belirtti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Irak Başbakanı El-Kazımi'ye suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddia edildi

Saldırı, Suikast, Irak, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı El-Kazımi'ye suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak Başbakanı El-Kazımi'ye suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddia edildi - Son Dakika
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