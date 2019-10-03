Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı göstericilerle görüşmek istiyor
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Irak Başbakanı göstericilerle görüşmek istiyor

1 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto edenlerin temsilcileriyle, meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşmek istediğini duyurdu.

Irak Başbakanı göstericilerle görüşmek istiyor, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto edenlerin temsilcileriyle, meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşmek istediğini duyurdu.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin gerginliğin yatışması ve halkın beklentilerini karşılamak amacıyla göstericilerin temsilcileri ile meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşme arzusunda olduğu belirtildi.

Abdulmehdi'nin hayatın normale dönmesini istediği aktarılan açıklamada, göstericilerin irtibata geçebileceği üç telefon numarası paylaşıldı.

Bağdat ile bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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