Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı: "Hayatın normale dönme zamanı gelmiştir"
Son Dakika Politika Irak Başbakanı: 'Hayatın normale dönme zamanı gelmiştir'

Irak Başbakanı: "Hayatın normale dönme zamanı gelmiştir"

7 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken Başbakan Adil Abdülmehdi'den açıklama geldi.

Irak Başbakanı:

Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken Başbakan Adil Abdülmehdi'den açıklama geldi. Gösterilerin amaçlarına ulaştığını kaydeden Abdülmehdi, "Hayatın normale dönmesinin zamanı gelmiştir" dedi.


Geçen Ekim ayında başlayan ve 260'tan fazla insanın ölümüne yol açan protesto gösterileriyle ilgili açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, başkent Bağdat ile güney illerinde düzenlenen protesto gösterilerin üzerine bir ay geçtiğini hatırlatarak, halkın siyasi ve seçim sistemlerinin yanı sıra hükümetin çalışmaları, gerek siyasi veya hukuki veya kamu hizmetleri hakkındaki reform istemlerini çok net bir şekilde ifade ettiğini belirtti.


Protestoların bazen göstericilerle güvenlik güçlerinin kaynaştığı bir şenliğe dönüştüğünü kaydeden Abdülmehdi, "Barışçıl gösterilerin tadını ilk 10 güne kıyasen az olsa bile iki taraftan can kaybının meydana gelmesi ve yasa dışı kişilerin güvenlik güçlerine saldırması bozdu. Akan her damla kan çok değerlidir ve acı vericidir. Bunu mutlaka durdurmak lazım" ifadelerini kullandı.


Protesto gösterileri nedeniyle limanların kapatılması ülkeye milyarlarca dolar zarar verdiğini söyleyen Başbakan Abdülmehdi, "Hayatın normale dönmesi, okullarla üniversitelerin yanı sıra bütün çarşıların yeniden açılması zamanı gelmiştir" dedi. - ERBİL

Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:44 Kaynak: İHA
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