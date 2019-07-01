Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan Kralı "bölge istikrarını" görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan Kralı "bölge istikrarını" görüştü

12 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarı ve savaşlardan kaçınılması"nı görüştüğü bildirildi.

Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan Kralı
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarı ve savaşlardan kaçınılması"nı görüştüğü bildirildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi ile Suudi Arabistan Kralı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Abdulmehdi ve Kral Selman, bölgede istikrarın sağlanması, çatışma ve savaşlardan kaçınılması konusunu masaya yatırdı.
İkili ayrıca Irak ve Suudi Arabistan arasındaki ortak ilişkilerin geliştirilmesini, iki ülke Petrol Bakanlarının katıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen OPEC toplantısıyla ilgili petrol ve enerji konusundaki iş birliğini ele aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:18 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Başbakanlık, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye düşen "füze" ile ilgili açıklama Son dakika! Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:30:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan Kralı "bölge istikrarını" görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]