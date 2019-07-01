Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan Kralı "bölge istikrarını" görüştü
12 dakika önce
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarı ve savaşlardan kaçınılması"nı görüştüğü bildirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:18 Kaynak: AA
Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Suudi Arabistan
Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarı ve savaşlardan kaçınılması"nı görüştüğü bildirildi.
Irak Başbakanlık
Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi ile Suudi Arabistan Kralı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Abdulmehdi ve Kral Selman
, bölgede istikrarın sağlanması, çatışma ve savaşlardan kaçınılması konusunu masaya yatırdı.
İkili ayrıca Irak ve Suudi Arabistan arasındaki ortak ilişkilerin geliştirilmesini, iki ülke Petrol Bakanlarının katıldığı Avusturya
'nın başkenti Viyana
'da gerçekleştirilen OPEC toplantısıyla ilgili petrol ve enerji konusundaki iş birliğini ele aldı.
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