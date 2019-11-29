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Irak Başbakanı istifa edecek

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifasını meclise sunacağını açıkladı.

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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifasını meclise sunacağını açıkladı.

Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerin ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'den istifa açıklaması geldi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Abdulmehdi'nin istifasını meclise sunacağını kaydedildi.

Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani, göstericilere yapılan müdahaleyi eleştirirken hükümete verdikleri desteği de gözden geçireceklerini ifade etti. Sistani'nin konuşmasının ardından istifa açıklamasının geldiği öğrenildi.

(İHA)

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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