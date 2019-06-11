Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı: "İstifa niyetim yok"
Son Dakika Güncel Haber

Irak Başbakanı: "İstifa niyetim yok"

3 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, görevinden istifa etme niyeti taşımadığını söyledi.

Irak Başbakanı:
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, görevinden istifa etme niyeti taşımadığını söyledi.
Abdulmehdi, Bağdat'taki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kabinedeki eksik bakanlıklar nedeniyle görevinden istifa edeceği yönündeki iddialara cevap verdi.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Abdulmehdi, "Başbakan'ı değiştirmek meclisin yetkisi dahilindedir. Görevimden istifa etme niyetim yok. Hükümet programını tamamlamaya kararlıyız." dedi.
Başbakan Abdulmehdi, siyasi partilerin iktidar üzerinde baskı ve etkisinin bulunmadığını savunarak, ülke yönetiminin Başbakan'ın sorumluluğunda olduğunu kaydetti.
Kabinesindeki Savunma, İçişleri, Adalet ve Eğitim Bakanlıklarının eksikliğinin yakında giderileceğini söyleyen Abdulmehdi, bunun için siyasi partileri de uzlaşmaya çağırdı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı'nın seçilmesi ve hükümet başkanlığı teklifinin verilmesini olumlu değerlendirdiklerini ifade eden Abdulmehdi, IKBY'deki gelişmelerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:28 Kaynak: AA
Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, gezegenine isim arıyor Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada Malezya'da bir bakanın eşcinsel ilişki yaşadığı iddiası ülkeyi karıştırdı! Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:00:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı: "İstifa niyetim yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]