Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı istifasını açıkladı, Bağdat'ta coşkuyla karşılandı
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı istifasını açıkladı, Bağdat'ta coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Irak Başbakanı istifasını açıkladı, Bağdat'ta coşkuyla karşılandı

6 saat önce

Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerin ardından Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa açıklamasıyla birlikte ünlü Tahrir Meydanı'nda kutlama yapıldı.

Irak Başbakanı istifasını açıkladı, Bağdat'ta coşkuyla karşılandı, System.String[]

Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerin ardından Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa açıklamasıyla birlikte ünlü Tahrir Meydanı'nda kutlama yapıldı.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 aydır protestolara sahne olan Tahrir Meydanı'n bu kez kutlamalara sahne oldu. Hükümetin istifasını ve yeni seçim yapılmasını isteyen binlerce Iraklı protestocu, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa açıklamasını büyük bir coşkuyla karşıladı.


Irak başbakanı Abdülmehdi'nin istifa dilekçesini Irak Meclisi'ne en kısa zamanda sunacağını açıklaması sonrası Irak bayrağı eşliğinde milli marşın okunduğu Tahrir Meydanı'nda adeta bir zafer kutlaması yaşanıyor.


Irak'ta 2 aydır süren ve yaklaşık 400 kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifaya zorlamıştı. - ERBİL

Tahrir Meydanı, Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:57:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı istifasını açıkladı, Bağdat'ta coşkuyla karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]