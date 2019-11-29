Irak Başbakanı istifasını açıkladı, Bağdat'ta coşkuyla karşılandı

Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerin ardından Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa açıklamasıyla birlikte ünlü Tahrir Meydanı'nda kutlama yapıldı.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 aydır protestolara sahne olan Tahrir Meydanı'n bu kez kutlamalara sahne oldu. Hükümetin istifasını ve yeni seçim yapılmasını isteyen binlerce Iraklı protestocu, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa açıklamasını büyük bir coşkuyla karşıladı.



Irak başbakanı Abdülmehdi'nin istifa dilekçesini Irak Meclisi'ne en kısa zamanda sunacağını açıklaması sonrası Irak bayrağı eşliğinde milli marşın okunduğu Tahrir Meydanı'nda adeta bir zafer kutlaması yaşanıyor.



Irak'ta 2 aydır süren ve yaklaşık 400 kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifaya zorlamıştı. - ERBİL