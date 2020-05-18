Irak Başbakanı, kabinenin tamamlanması için siyasi gruplardan destek istedi - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sadece 15 bakanın güvenoyu alarak Meclis'ten geçebildiği 22 kişilik kabinesinin tamamlanabilmesi için siyasi gruplardan destek isterken, ülkedeki mali krizin nedenini ise "hazinenin boş olması" ile açıkladı.

Irak resmi haber ajansının haberine göre Kazımi, devlete bağlı Sabah gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Tamamı yarın yayınlanacak makalesinde Kazımi, yeni kabinenin tamamlanması, ekonomik kriz ve protestocuların öldürülmesi gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabinenin tamamlanması için siyasi partilerin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Kazımi, "Birtakım risklerle karşı karşıyayım. Kabinenin tamamlanması için tüm siyasi grupların dayanışmasına ihtiyacım söz konusu." ifadelerini kullandı.

- "Boş bir devlet hazinesi teslim aldım"

Ülkenin içinde bulunduğu mali problemlere de değinen Kazımi, şunları kaydetti:

"Hükümeti devralırken hemen hemen boş bir devlet hazinesi teslim aldım. Yolsuzluklar, devlet hazinesine giren tüm girdileri tüketti. Ülke gelirlerindeki azalma, hükümeti, memur maaşlarının ödenebilmesi için tüm alanlarda acil kaynak arayışına itiyor."

Göstericilere ateş açılması talimatı verenler adaelete teslim edilecek

Ekim 2019'da patlak veren protestolarda barışçıl göstericilere hiçbir şekilde ateş açılması talimatı vermediğini ve vermeyeceğini vurgulayan eski İstitihbarat Başkanı Kazımi, bunu yapanların adaelete teslim edileceğinin altını çizdi.

Irak Başbakanı Kazımi'nin makalesinin tamamı Sabah gazetesinin yarınki sayısında yayımlanacak.

Kazımi'nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı Meclis'ten güvenoyu almıştı.

Bir süredir ekonomik krizle boğuşan Irak'ta, hükümetin memur maaşlarının ödenmesinde sıkıntı çekeceği yorumları yapılıyor.