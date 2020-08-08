Irak Başbakanı Kazımi, ABD'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Irak Başbakanı Kazımi, ABD'yi ziyaret edecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi 20 Ağustos tarihinde ABD'yi ziyaret edecek.

Irak Başbakanı Kazımi, ABD'yi ziyaret edecek, System.String[]

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi 20 Ağustos tarihinde ABD'yi ziyaret edecek.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi 20 Ağustos tarihinde kabul edeceği bildirildi. Açıklamada iki liderin korona virüs ile mücadelenin yanı sıra, ekonomik, enerji ve güvenlik alanlarıyla alakalı konuları ele alacakları aktarıldı.

Iraklı bazı kaynaklar ise el-Kazimi'nin başkanlığındaki üst düzey bir heyetin iki ülke arasında geçen Haziran'da başlayan stratejik müzakerelerin ikinci turunu başlatmak için ABD'ye gideceğini ifade etti. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 09:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak Başbakanı Kazımi, ABD'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Son Dakika

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