Irak Başbakanı Kazımi, Bağdat Konferansı kapsamında Mısır, Kuveyt ve İran yetkilileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kuveyt Başbakanı Sabah Halid es-Sabah ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ayrı ayrı görüştü.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" kapsamında Sisi, Sabah ve Abdullahiyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinde, Irak ile Mısır'ın yanı sıra diğer bölge ve komşu ülkelerle ortak iş birliğini güçlendirmeyi ve iyi ilişkiler kurmayı istediğini belirtti.

Sisi ise ortak iş birliği, sürdürülebilir kalkınma ve iyi niyetin bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendireceğine ve Bağdat Konferansının da ekonomik entegrasyon ve istikrarı güçlendirme temelinde önemli bir adım olduğuna inandığını kaydetti.

Kazımi, Kuveyt Başbakanı Sabah ile görüşmesinde ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin güvenlik ile istikrarını pekiştirecek ikili pozisyonları destekleme konularını ele aldı.

Irak Başbakanı, ülkesinin bölgesel ve uluslararası çatışmaların nedenlerini ortadan kaldırmayı ve var olan sorunları çözmeye yönelik ortak çabalara yön vermeyi istediğini vurguladı.

Sabah ise Irak'ın bölgesel ve uluslararası istikrarı desteklemede oynadığı rolü övdü, Kuveyt'in ortak iş birliğini güçlendirmeyi istediğini ifade etti.

Başbakan Kazımi, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüşmesinde de bölgesel meselelerin ve halkların kalkınma ile istikrar taleplerinin karşılanmasında ortak iş birliğinin ve çalışmanın önemine değindi.

Abdullahiyan ise İran'ın, Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarını desteklemeyi istediğini kaydetti.

Irak'ta 9 ülkenin katılımıyla gerçekleşen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı"nın kapanış bildirisinde, katılımcılar tarafından Irak hükümetine destek ve bölgenin istikrarı için dayanışma sözü verilmişti.