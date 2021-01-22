Irak Başbakanı Kazımi, Bağdat'taki saldırıda güvenlik zafiyeti olduğunu yineledi Açıklaması - Son Dakika

Irak Başbakanı Kazımi, Bağdat'taki saldırıda güvenlik zafiyeti olduğunu yineledi Açıklaması

22.01.2021 13:45
Irak Başbakanı Kazımi, Bağdat'taki saldırıda güvenlik zafiyeti olduğunu yineledi Açıklaması, System.String[]

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki saldırıda güvenlik zafiyeti bulunduğunu tekrarlayarak bir daha bunun yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki saldırıda güvenlik zafiyeti bulunduğunu tekrarlayarak bir daha bunun yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Başbakan Kazımi, dün başkentte 32 kişinin ölümüne, 110 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ardından Ulusal Güvenlik Konseyini olağanüstü topladı.

Toplantıdaki konuşmasında terör örgütü DEAŞ'ın Bağdat'ta saldırılar düzenlemek için her gün çaba içinde olduğuna dikkati çeken Kazımi, dünkü intihar saldırısıyla ilgili yine güvenlik açığından söz etti.

Kazımi, "Güvenlik sadece basında konuşulacak bir kelimeden ibaret değil, sorumluluktur. İnsanlarımızın ve çocuklarımızın hayatı ucuz değil. Vatandaşların güvenliğini koruma sorumluluğunu üstlenmeyenler görevlerini bıraksınlar. Dün yaşananlar güvenlik zafiyeti ve açığıydı. Bunun tekrarlanmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, istihbarat birimlerinde bazı zorlukların bulunduğunu ve bunların giderilmesini bizzat kendisinin takip edeceğini dile getirdi. Kazımi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak, tek bir devlettir ve tüm güvenlik ve askeri birimleri tek ruhla çalışmalıdır. İstihbarat birimlerinin tek çatı altına toplanmasını sağlayacağız. Güvenlik makamı sorumluluktur. Bir güvenlik açığı yaşandığında da sorumluluğu güvenlik liderleri üstlenir. Irak'ın bu tarihi döneminde güvenlik, siyasi ve ekonomik alanda liyakatli liderler yetiştirme görevimiz bulunuyor."

Bağdat'ta dün bir pazar yerinde çifte intihar saldırısı sonucu 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Irak Başbakanı Kazımi, dünkü açıklamasında da olayda güvenlik açığı bulunduğuna işaret etmiş, akşam saatlerinde askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimleri görevden almıştı.

Bağdat, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Kazımi, Bağdat'taki saldırıda güvenlik zafiyeti olduğunu yineledi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı Genç kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etti AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş 26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı         
14:06
ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki "diyet kola" butonunu da kaldırttı         
13:34
Önce depremde yıkılıp, ardından yakılarak kurşunlanan Üveys Paşa Camisi'nde 453 yıldır ezan sesi susmadı Önce depremde yıkılıp, ardından yakılarak kurşunlanan Üveys Paşa Camisi'nde 453 yıldır ezan sesi susmadı         
13:03
Onyekuru İstanbul'a gelmek için ikinci kez uçağı kaçırdı Onyekuru İstanbul'a gelmek için ikinci kez uçağı kaçırdı         
12:56
Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı         
12:34
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet... İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...         
10:23
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 14:12:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Başbakanı Kazımi, Bağdat'taki saldırıda güvenlik zafiyeti olduğunu yineledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei