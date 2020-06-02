Irak Başbakanı Kazımi, DEAŞ'a karşı operasyonları izlemek için Kerkük'te - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonların başlatıldığı Kerkük'ü ziyaret etti.

Başbakanlık Basın Ofisinin açıklamasına göre, Kazımi, Kerkük'teki Geliştirilmiş Ortak Operasyonlar Komutanlığı Merkezi'ni ziyaret ederek, komutanlarla bir araya geldi ve yürütülen operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başbakan Kazımi, "Tüm birimlerden oluşan güvenlik güçlerimiz, ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreç ve risklerin bulunduğu ortamda terörün kökünü kazımak için kahramanca çaba sarf ediyor." dedi.

Kazımi, Kerkük'ün güneybatı bölgesinde bu sabah DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonlara da "Irak'ın Kahramanları-Egemenliğin Zaferi" adı verildiğini ifade etti.

Operasyonlara ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de havadan destek veriyor.

Bu ziyaretiyle Başbakan Kazımi, göreve geldikten sonraki ilk ziyaretini Kerkük'e yapmış oldu.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.