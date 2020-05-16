Irak Başbakanı Kazımi:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede yeniden yuvalanmak isteyen terör örgütü DEAŞ'a karşı yeni operasyonların düzenleneceğini bildirdi.

Kazımi, Bağdat'ta Haşdi Şabi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, milis gücün başkanı Falih Feyyad ve diğer yetkilileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede yeniden yuvalanmak istediğine dikkati çekti.

DEAŞ'ı tamamen bitirmek için yeni askeri operasyonların düzenleneceğini bildiren Kazımi, ordunun yanında Haşdi Şabi güçlerinin de bu operasyonlarda yer alacağını söyledi.

Parlamento tarafından 2016'da çıkan Haşdi Şabi yasasına değinen Kazımi, yapı içerisinde buna göre hareket edilmesini istedi.

Haşdi Şabi üniforması giydi

Kazımi'nin ziyaret ettiği Haşdi Şabi Genel Merkezi'nde daha önce bu yapıdan ayrılan Şiilerin en yüksek dini mercisi Ali es-Sistani yanlısı silahlı grupların liderlerinin de yer alması dikkati çekti.

Mustafa Kazımi, ziyaret sırasında Haşdi Şabi üniforması da giydi.

Süleymani ve Hameney fotoğrafları yok

Haşdi Şabi Genel Merkezi'nde, ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ve İran'ın dini lideri Ali Hameney'in daha önce yer alan fotoğraflarına rastlanmadı. Burada sadece Süleymani ile aynı saldırıda öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in fotoğrafı asılı bulundu.

Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi sonrası Bağdat Havalimanı yakınında bu iki kişinin yer aldığı büyük bir fotoğraf bulunuyordu. Birkaç gün önce bu kaldırılarak, yerine sadece Mühendis'in yer aldığı fotoğraf asıldı.

Mustafa Kazımi tarafından, Haşdi Şabi Genel Başkanının değiştirileceği ve yapı içerisindeki atamalarda da değişiklikler olacağı iddia ediliyor. Kazımi'nin bu hamlesiyle yapı içerisinde İran'a yakın radikal grupları pasifize edeceği ve söz konusu milis yapının hükümete entegre hale gelmesi için çabalayacağı yorumları yapılıyor.

Irak Başbakanı, göreve geldikten sonra Savunma Bakanlığı ve Terörle Mücadele Kurumunu da ziyaret etmişti.