Irak Başbakanı Kazimi'den Esed rejimine "iş birliği" mesajı - Son Dakika

Irak'taki Haşdi Şabi Heyet Başkanı Falih Feyyad'ın, Suriye'de Beşşar Esed ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki "stratejik iş birliği"ni görüştüğü belirtildi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Feyyad, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin "iş birliği mesajını" Esed'e iletmek üzere başkent Şam'a gitti.

Haberde, mesajın farklı alanlarda ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmelerinde dayanışmanın sürdürülmesi, terörle ortak mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanması gibi başlıkları içerdiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazimi, dün "Irak, Ürdün ve Mısır Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gitmişti.