Irak Başbakanı Kazımi: Göstericilere karşı mermi kullananlara müsamaha gösterilmeyecek - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, protestoculara karşı mermi kullananlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Dün Basra'da güvenlik güçleri tarafından bir aktivistin öldürülmesi ve 7 protestocunun yaralanmasının ardından Başbakan Kazimi, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kazimi, "Devlet, Basra'da yaşananlar gibi protestoculara karşı mermi kullanılmaması emrine uymayan hiçbir güvenlik unsuruna müsamaha göstermeyecek." ifadelerine yer verdi.

Güvenlik birimlerinin, bazı istismarcılar tarafından imajının zedelenmesine izin vermeme konusunda ciddi olduğunu vurgulayan Kazimi, "(Dün Basra'da öldürülen) Protestocu Ömer Fazıl'ı öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı. Adalet karşısında cezasını alacaktır." açıklamasında bulundu.

Irak Başbakanı Kazimi, daha önce protestoculara karşı mermi kullanılmaması yönünde güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Basra'daki gösterilerde bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre dün, Irak'ın Basra kentinde oturma eylemi için çadır kurmaya çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Ömer Fazıl isimli aktivist hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden aktivist Fazıl bugün yüzlerce kişi tarafından Basra kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

Protestoculara ateş açan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Basra'daki protestoculara ateş açan kişinin tespit edildiği ve gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, güvenlik unsuru olup olmadığı bilgisine de yer verilmedi.