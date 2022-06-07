Irak Başbakanı Kazımi: "Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Irak Başbakanı Kazımi: "Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor"

07.06.2022 18:59
Irak Başbakanı Kazımi: "Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevcut hükümetin İran'a gaz borcu bulunmadığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevcut hükümetin İran'a gaz borcu bulunmadığını söyledi.

Kazımi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki elektrik kesintilerine değindi.

Irak'ın İran'a gaz borcunun bulunduğu ve bu yüzden elektrik üretiminde kullandığı gaz miktarını İran'dan alamadığı yönündeki haberlere ilişkin Kazımi, "Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor. Biriken gaz borçları eski hükümetler dönemine ait." dedi.

Ülkede elektrik hizmeti veren sektörün kötü yönetildiğini belirten Kazımi, komşu ülkelerle elektrik akımı projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Irak'ta devletin verdiği ulusal elektrik hizmeti günde ortalama sadece 3 ile 5 saat arasında değişiyor. Halk, günün geri kalan saatlerinde mahalle jeneratörlerinden ücret karşılığı aldığı elektriği kullanıyor. Söz konusu jeneratörler çıkardığı gürültünün yanı sıra çevre kirliliği yaratıyor, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.

YORUMLAR
500
Irak'ta sözleşmeli memurlar kadro talebiyle gösteri düzenledi Irak'ta sözleşmeli memurlar kadro talebiyle gösteri düzenledi Irak, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları Bağdat'ta 'üçlü gelişmeleri' görüştü Irak, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları Bağdat'ta 'üçlü gelişmeleri' görüştü
Kaynak: AA

Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Kazımi: 'Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 19:06:16. #1.13#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Kazımi: "Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement