Irak'ta devletin verdiği ulusal elektrik hizmeti günde ortalama sadece 3 ile 5 saat arasında değişiyor. Halk, günün geri kalan saatlerinde mahalle jeneratörlerinden ücret karşılığı aldığı elektriği kullanıyor. Söz konusu jeneratörler çıkardığı gürültünün yanı sıra çevre kirliliği yaratıyor, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak Başbakanı Kazımi: 'Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor' - Son Dakika

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