Irak Başbakanı Kazımi ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak - Son Dakika

Irak Başbakanı Kazımi ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak

Irak'ta mayıs ayında göreve başlayan Başbakan Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştirecek.

Irak'ta mayıs ayında göreve başlayan Başbakan Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştirecek.

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AA muhabirine konuşan Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf, "Başbakan Kazımi, Suudi Arabistan ziyareti sırasında ekonomi, sağlık, tarım ve yatırım alanındaki ilişkileri değerlendirecek." dedi.

Sahhaf, "İki ülke arasındaki yatırımların geliştirilmesi, bölgedeki istikrar ve güvenliğin inşası için de bir adım olacak." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Irak'ın içinde bulunduğu mali krizin de masaya yatırılacağını kaydeden Sahhaf, iki ülke arasındaki ticari hacmin yükseltilmesi ve Suudi Arabistanlı şirketlerin Irak'ta yatırım fırsatlarının da değerlendirileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Ali Allavi başkanlığında üst düzey heyet de Kazımi öncesi Suudi Arabistan'a hareket etti.

Kazımi'nin Suudi Arabistan sonrası ikinci yurt dışı durağının İran olacağı bilgisini veren Sahhaf, bu ziyaretle ilgili herhangi bir tarih vermedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Bağdat ve Erbil'de resmi temaslarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Kazımi ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak - Son Dakika
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