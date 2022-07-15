Irak Başbakanı Kazımi: "Irak'ın Filistin konusundaki tutumu sabit ve açıktır"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak'ın Filistin konusundaki tutumunun sabit ve açık olduğunu belirterek, "Bölgede herhangi bir koalisyonun ya da eksenin parçası değiliz." dedi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Kazımi, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderlerinin yanı sıra Mısır, Ürdün ve ABD'nin katılımıyla Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye katılımından önce Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

"Irak'ın Filistin konusundaki tutumu sabit ve açıktır. Bölgede herhangi bir koalisyonun ya da eksenin parçası değiliz." diyen Kazımi, ülkesinin komşuları ve çevresiyle ulusal ve insani ilkelere dayalı dengeli politikasını sürdürdüğünü kaydetti.

"Önce Irak" sloganı ve politikasıyla hareket ettiklerini belirten Kazımi, "Sanki Irak tarihin merkezinde ve binlerce yıldır medeniyetlerin kavşağı değilmiş gibi, bazıları hayali korkulara dikkat çekerek, kardeşlerimizle ilişki kurmamızı engellemeye çalışıyor." dedi.

Irak'ın stratejik bir konumda bulunduğunu, bu nedenle aktif ve komşularıyla iyi ilişkilere sahip bir ülke olması gerektiğini kaydeden Kazımi, Suudi Arabistan'daki zirvede ekonomi ve enerji alanlarındaki iş birliği, Kovid-19, gıda güvenliği krizi ve iklim değişikliğinin getirdiği sıkıntıların konuşulacağını ifade etti.

Ülkedeki Şii siyasi güçler İran'a karşı eksen politikası kapsamında olduğunu düşünerek Kazımi'den zirveye katılmamasını talep etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da 13-16 Temmuz'u kapsayan Orta Doğu turunun son gününde Suudi Arabistan'a giderek Cidde kentinde düzenlenecek Mısır, Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri liderlerinin hazır bulunacağı bir zirveye katılması bekleniyor.