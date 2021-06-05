Üye Girişi
Irak Başbakanı Kazımi: "İran ile ilişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor" - Son Dakika

Irak Başbakanı Kazımi: "İran ile ilişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor"

05.06.2021 02:14
Irak Başbakanı Kazımi:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesi ve İran arasındaki ilişkilerin en iyi döneminde olduğunu söyleyerek bu ilişkilerin geliştirilmesi sağlayan Başbakanların başında geldiğini ifade etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesi ve İran arasındaki ilişkilerin en iyi döneminde olduğunu söyleyerek bu ilişkilerin geliştirilmesi sağlayan Başbakanların başında geldiğini ifade etti.

Kazımi, Bağdat'ta ağırladığı bir grup İranlı gazeteciye açıklamalarda bulundu. İran ile ilişkilere değinen Kazımi, şöyle konuştu:

"Herhangi bir komşu ülkenin güvenlik durumu Irak hükümetinin öncelikleri arasındadır. Çünkü bu ülkelere karşı herhangi bir saldırı Irak'ı da etkiler. İstihbarat Servisi'nin başında olduğumda İran ile güvenlik alanında işbirliğimiz söz konusuydu. DEAŞ'ın İran sınırını aşma ve İran halkına zarar verme girişimlerine karşı İran'a tüm gücümüzle destek sunduk. İran ile ilişkiler en iyi dönemini yaşıyor ve bundan da onur duyuyorum. Irak-İran arasındaki ortak ikili ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan Başbakanların başında geliyorum."

Irak Başbakanı, İran'ın sıkıntılı ve zor dönemlerden geçtiğini, bu ülkeye talep edilmesi halinde destek sunmaya hazır olduklarını aktardı.

"Türkiye ile de ilişkileri geliştirmeye çalıştık"

Kazımi, İran'ın yanı sıra Türkiye ve bölgedeki Arap ülkeleriyle de ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını anlatarak "Irak'ın dış politika ve diplomasideki krizini de çözmeye çalıştık. İran'ın yanı sıra Türkiye, Arap ülkeleri ve Avrupa ile de iyi ilişkiler inşa etmeye ciddi şekilde çalıştık." dedi.

Irak'ta erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılacağını anımsatan Kazımi, kendisinin aday olmayacağını yineledi.

-" Haşdi Şabi'dekiler benim evlatlarım"

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi ile ilişkisine de değinen Kazımi, şunları kaydetti:

"Haşdi Şabi, Irak'ın anayasal bir kurumudur ve ülkenin güvenlik mekanizmasının parçasıdır. Haşdi Şabi'nin savunma kabiliyetinin geliştirilmesi için çabalıyoruz. Dışarıdan bazı tarafların (İran) bizim yerimize Haşdi Şabi kurumunu ilgilendiren kararlar alma durumuna izin vermeyiz. Haşdi Şabidekiler benim evlatlarımdır. Haşdi Şabi ile en başından beri bazılarının sorun yaratma çabalarına rağmen ilişkimiz gayet iyidir. Haşdi Şabi, Peşmerge ve Federal Polis Teşkilatı gibi yapılar DEAŞ'la mücadele önemli rol aldı."

Kazımi, Irak'taki Şii kutsal yerleri ziyarete gelen İranlıların havalimanında vize alması meselesinin yakında hayata geçirileceğini de aktardı.

İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soruya ise Kazımi, "İran, devlet geleneği güçlü bir ülkedir. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun onunla iyi niyetle çalışırız. Seçimi hangi taraf kazanırsa kazansın bu, Irak ve İran'ın köklü ilişkilerini etkilemez ve bu ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışacağız. Aramızdaki ilişkiler tarihi ve stratejik konumdadır." yanıtı verdi.

Haşdi Şabi, DEAŞ, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Kazımi: 'İran ile ilişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Floyd Mayweather, YouTuber rakibine şans tanımadı: Benim için legal banka soygunu gibi bir şey Floyd Mayweather, YouTuber rakibine şans tanımadı: Benim için legal banka soygunu gibi bir şey         
00:46
Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru         
00:07
1700 kişinin öldürüldüğü 1700 kişinin öldürüldüğü "Spyker" katliamının faili DEAŞ'lı teröriste 2 ay ev hapsi cezası verildi         
22:23
Samsun'da denizde cenin bulundu Samsun'da denizde cenin bulundu         
21:38
Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor         
21:06
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik         
20:10
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor         
19:14
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 03:53:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Başbakanı Kazımi: "İran ile ilişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement