Irak Başbakanı Kazımi, Kerbela'da Türk yapımı hastanenin açılışını yaptı - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin Kerbela kentinde Türk şirketi tarafından yapımı tamamlanan İmam Hasan el-Mucteba Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, Kerbela'da Türk Universal Acarsan Şirketi tarafından inşaatı tamamlanan 600 yataklı Hasan el-Mucteba Hastanesi'nin resmi açılışını yaptı.

Açılış sırasında konuşan Kazımi, ülkede yarım kalan tüm projelerin tamamlanacağını söyledi.

Kerbela'daki hastane Irak Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Söz konusu Türk şirketi tarafından ülkenin güneyindeki Basra, Meysan ve Zikar vilayetlerinde de hastane yapımları devam ediyor.