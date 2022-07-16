Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin "en iyi dönemini" yaşadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin "en iyi dönemini" yaşadığını söyledi

16.07.2022 13:31
Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin "en iyi dönemini" yaşadığını söyledi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin son yıllardaki en iyi dönemini yaşadığını belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin son yıllardaki en iyi dönemini yaşadığını belirtti.

Cidde kentinde düzenlenen zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Kazımi, Al Arabiya televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerde son yılların en iyi döneminin yaşandığını ve bu ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ifade etti.

Irak ile Suudi Arabistan arasında birçok alanda önemli ortaklıkların olduğunu hatırlatan Kazımi, iki ülkenin 2022'nin başında elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için imzaladığı mutabakat zaptının hayata geçirilmesini önemli bir adım olarak niteledi.

Başbakan Kazımi, Irak'ın bölgedeki konumunun öneminden söz ederek, halihazırda ülkesinin başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm Arap ülkeleri ile ilişkilerinde iyi bir dönem yaşadığını aktardı.

İran ile ABD arasındaki müzakerelere değinen Kazımi, bölgeye olumlu yansıyacak bu diyaloğun gelişmesi için ülkesinin aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kazımi, ayrıca Irak'ın terörle mücadele için tüm ülkelerle iş birliği yapmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Biden, Cidde'de Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü Biden, Cidde'de Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU: TÜRKİYE BİR SURİYE VE IRAK'A DÖNDÜRÜLECEKTİ AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU: TÜRKİYE BİR SURİYE VE IRAK'A DÖNDÜRÜLECEKTİ
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin 'en iyi dönemini' yaşadığını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:37:30. #1.11#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin "en iyi dönemini" yaşadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement