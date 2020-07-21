Irak Başbakanı Kazımi, Tahran ziyaretini başlattı - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ve beraberindeki heyetin bu sabah İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.



Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, el-Kazimi başkanlığındaki Irak heyetinin bugün Tahran'a ulaştığı belirtildi. El-Kazimi'nin başta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta olmak üzere İranlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Başbakan el-Kazimi'nin ikili ilişkilerin yanı sıra, enerji konularını ele alacağını kaydeden açıklama, Irak heyetinin İran yetkililerle, ulusal ve bölgesel siyasi gelişmeleri ele alacağını duyurdu. Geçen Mayıs ayında Irak Meclisi tarafından güvenoyu alarak başbakanlığa atana el-Kazimi ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekti. Ancak Kral Selman Bin Abdülaziz'nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ziyaret ertelendi. - ERBİL