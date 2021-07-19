Irak Başbakanı Kazımi, üç kez suikast girişimine uğradığını açıkladı - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, görevi süresince kendisine yönelik üç kez suikast girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Irak'ta Mayıs 2020'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Kazımi, Suudi Arabistan'a ait Al Hadath televizyonuna röportaj verdi.

Başbakanlığı sırasında üç kez suikast girişimi atlattığını ifade eden Kazımi, bunların hangi tarihlerde ve kimler tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak Başbakanı, "Bundan dolayı endişeli değilim, korkmuyorum da. Ülkenin yönetimi için çizdiğimiz plan doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Kazımi, Mayıs 2020'den bu yana Irak hükümetine başkanlık ediyor.