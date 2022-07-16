Irak Başbakanı Kazımi ve Biden görüşmesinde, Irak'ın bölgedeki önemine vurgu yapıldı - Son Dakika
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Irak Başbakanı Kazımi ve Biden görüşmesinde, Irak'ın bölgedeki önemine vurgu yapıldı

16.07.2022 15:51

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde, Irak'ın bölgesel önemine değinildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde, Irak'ın bölgesel önemine değinildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkede bulunan Kazımi, ABD Başkanı ile görüştü.

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili görüşmede Biden, Irak'ın bölgedeki ülkelerin güvenine sahip olduğunu ve konumunun önemli olduğunu vurguladı.

Irak'ın verimli kaynaklara sahip olduğunu ifade eden Biden, bunun Irak tarafından sağlıklı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Biden, her iki ülke arasındaki güçlü iş birliği kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın tekrar bölgeye geri dönmemesi için koordineli takip ve çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Irak'ta milletin iradesi doğrultusunda, ülkenin egemenliği ve demokrasiye saygı duyularak yeni hükümetin kurulmasının önemine vurgu yapan Biden, her iki ülke arasındaki askeri ortaklığın daha da güçlü olacağını kaydetti.

Biden Bağdat'ın, Suudi Arabistan ile İran ilişkilerinin normalleştirilmesi kapsamındaki diyaloğa ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Irak Başbakanı Kazımi de bölgedeki gerginliğin azaltılması için ülkesinin tüm komşularını yakınlaştırmak, barış ve istikrarı sağlamak adına ciddi çaba harcadığını söyledi.

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Biden, Cidde'de Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü Biden, Cidde'de Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Kazımi ve Biden görüşmesinde, Irak'ın bölgedeki önemine vurgu yapıldı - Son Dakika

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