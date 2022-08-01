Irak Başbakanı Kazımi'den Sadr yanlısı protestoculara, "devlet kurumlarını boşaltın" çağrısı - Son Dakika
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Irak Başbakanı Kazımi'den Sadr yanlısı protestoculara, "devlet kurumlarını boşaltın" çağrısı

01.08.2022 23:02
Irak Başbakanı Kazımi'den Sadr yanlısı protestoculara, "devlet kurumlarını boşaltın" çağrısı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına seslenerek, devlet kurumlarını boşaltmalarını istedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına seslenerek, devlet kurumlarını boşaltmalarını istedi.

Kazımi, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, siyasi gruplar arasında ulusal diyalog ve uzlaşı çağrısında bulundu.

Yeşil Bölge'deki Meclis binasında oturum eylemi yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı protestoculara da seslenen Kazımi, şunları kaydetti:

"Mesajınız nettir ve soğukkanlı davranmanız takdire şayandır. Ulusal tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ulusal çözüm projesinin hayata geçirilmesinin zamanı geldi. Protestocuları, güvenlik güçleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyorum ve devlet kurumlarına saygı gösterip oraları boşaltmalarını ve genel düzeni korumalarını istiyorum."

Kazımi'nin açıklaması sonrası Sadr'a yakın sosyal medya hesabından "Devam ediyoruz" paylaşımı yapıldı.

Şii lider Sadr, Başbakan Kazımi'nin çağrısının ardından Yeşil Bölge'den çekilme olmayacağı mesajı verdi.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

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Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki eylemini sürdürüyor Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki eylemini sürdürüyor Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki oturma eylemini sürdürüyor Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki oturma eylemini sürdürüyor
Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Kazımi'den Sadr yanlısı protestoculara, 'devlet kurumlarını boşaltın' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak Başbakanı Kazımi'den Sadr yanlısı protestoculara, "devlet kurumlarını boşaltın" çağrısı - Son Dakika
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