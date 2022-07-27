Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi - Son Dakika
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Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi

27.07.2022 20:25
Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Protestolar sırasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basmıştı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Parlamento binasının halkın malı olduğunu ve protestoculardan derhal binayı terk etmeye çağıran el-Kazımi, kamu ve özel mallara muhafaza edilmesini istedi. Protestoculardan barışçıl şekilde protesto yapmalarını isteyen el-Kazımi, güvenlik güçleri mensuplarını da sükunete davet etti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki ise, protestoculara teşekkürlerini iletti. El-İraki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Can güvenliğiniz her şeyden daha önemlidir, reform mesajınız için teşekkür ederiz. Eğer çekilmek istiyorsanız kararınıza saygı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu 4 protestocunun yaralandığı bildirildi. - BAĞDAT

YORUMLAR
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Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1) Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1)
Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Parlamento, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi - Son Dakika
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