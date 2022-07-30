Irak Başbakanı Kazımi, ülkedeki krizin diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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Irak Başbakanı Kazımi, ülkedeki krizin diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu

30.07.2022 20:35
Irak Başbakanı Kazımi, ülkedeki krizin diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkedeki siyasi tıkanıklığı yapıcı ve samimi diyalogla çözme çağrısı yaptı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkedeki siyasi tıkanıklığı yapıcı ve samimi diyalogla çözme çağrısı yaptı.

Kazımi, Irak medyasında yer alan ulusa sesleniş televizyon konuşmasında, son yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki tüm kesimlere sağduyulu ve sabırlı olma, çatışmalara sürüklenmeme çağrısı yapan Kazımi, "Herkesin iyi bilmesi lazım, fitne ateşi herkesi yakacak. Fitneyi körükleyenleri durdurmak için iş birliği yapmamız gerek." dedi.

Kazımi, "Siyasi tıkanıklık için çözüm de siyasidir. Çözüm, yapıcı ve samimi diyalogla ayrıca Iraklılar için yapılacak fedakarlıklarla mümkündür." diye konuştu.

Ayrıca vatandaşlara güvenlik güçleriyle arbedeye girmeme, devlet kurumlarına saygı duyma çağrısı yapan Kazımi, "Ülkenin içinde bulunduğu durum zor. Küçük çıkarları bir kenara bırakıp iş birliği yapmak gerek." ifadelerini kullandı.

Kazımi, "Siyasi gruplar, Irak ve Iraklılar için masaya oturmalı, diyalog kurmalı ve anlaşmalı. Ötekileştirme ve ihanetle suçlama üslubundan uzak durmalı. Yüksek ulusal ruha göre hareket edilmeli. Bin günlük sessiz diyalog, Iraklıların kanının döküldüğü tek bir andan daha hayırlıdır." diye konuştu.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Mukteda es-Sadr destekçileri, İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek için bugün başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Protestocular, meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı yaşanan olaylarda şu ana dek 25'i asker, 100'ü sivil 125 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Kazımi, ülkedeki krizin diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

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