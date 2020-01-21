Son Dakika › Güncel › Irak Başbakanı'ndan ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıya kınama - Son Dakika
Irak Başbakanı'ndan ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıya kınama
6 saat önce
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik füzeli saldırıyı kınadı ve olayla ilgili inceleme emri verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik füzeli saldırıyı kınadı ve olayla ilgili inceleme emri verdi.
Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, istifa eden Başbakan Abdulmehdi'nin dün gece Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıyı kınadığı belirtildi.
Açıklamada, Abdulmehdi'nin saldırıya ilişkin inceleme talimatı verdiği de bildirildi.
Irak Medya Güvenlik Ağı dün başkent Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze düştüğünü, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını duyurmuştu.
Son Dakika Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar verecek FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış ABD'den Trump'ın kafasına 3 milyon ödül koyan İran'a yanıt: Çok saçma