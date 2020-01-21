Irak Başbakanı'ndan ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıya kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı'ndan ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıya kınama - Son Dakika

Irak Başbakanı'ndan ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıya kınama

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik füzeli saldırıyı kınadı ve olayla ilgili inceleme emri verdi.

Irak Başbakanı'ndan ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıya kınama, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik füzeli saldırıyı kınadı ve olayla ilgili inceleme emri verdi.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, istifa eden Başbakan Abdulmehdi'nin dün gece Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıyı kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Abdulmehdi'nin saldırıya ilişkin inceleme talimatı verdiği de bildirildi.

Irak Medya Güvenlik Ağı dün başkent Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze düştüğünü, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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