Irak Başbakanı'ndan, Bağdat saldırısındaki "güvenlik açığına" ilişkin soruşturma talimatı - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bugün Bağdat'ta meydana gelen ve onlarca kişinin öldüğü intihar saldırısındaki "güvenlik açığının" acil bir şekilde soruşturulması talimatı verdi.?????

Kazımi, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde yaşanan ve 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak Başbakanı, "Güvenlik ve istihbarat kurumlarının karar mercilerindeki çok başlılığa ve dağılmaya izin vermeyiz. Terörle savaşımız bitmedi ve bu uzun vadeli bir savaş." ifadelerini kullandı.

Başbakan Kazımi, Bağdat'taki saldırıda yaşanan güvenlik açığının nedenlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması için de acil soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.???????

"İstikrar ve güvenliği sağlamak için tüm önlemler alınmalı"

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Twitter hesabından saldırıya dair yaptığı açıklamada, Bağdat'ta bugün yaşananların tehlikeli bir duruma işaret ettiğini belirtti.

Halbusi, "kör terör" şeklinde nitelendirdiği saldırının istikrarı ve toplumsal güvenliği hedef aldığını ifade ederek, vatandaşların güvenliğini korumak, ülkenin istikrarını temin etmek için istihbarat dahilinde tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Sistani'den güvenlik önlemleri artırılsın çağrısı

Irak'ta Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani de saldırıyı kınayarak, güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Sistani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, pazar yerinde sivilleri hedef alan saldırı kınandı.

Açıklamada, güvenliğin sağlanması ve Irak halkını hedef alan bu tür saldırıların önüne geçilmesi için güvenlik güçlerine önlemlerin artırılması çağrısı yapıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih gün içerisinde yaptığı açıklamada, yaşanan patlamaların halkın barış ve geleceğiyle ülkenin istikrarını hedef aldığını ifade etmişti.

- 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.