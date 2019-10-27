Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı'ndan Bağdat'ta Terörle Mücadele Gücüne talimat
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı'ndan Bağdat'ta Terörle Mücadele Gücüne talimat

Irak Başbakanı'ndan Bağdat'ta Terörle Mücadele Gücüne talimat

43 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat'ta Terörle Mücadele Gücüne güvenliği sağlama talimatı verdiği bildirildi.

Irak Başbakanı'ndan Bağdat'ta Terörle Mücadele Gücüne talimat, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat'ta Terörle Mücadele Gücüne güvenliği sağlama talimatı verdiği bildirildi.

Terörle Mücadele Gücünden yapılan yazılı açıklamada, "Terörle Mücadele Gücü unsurları, devlet kurumlarını muhafaza etmek için Bağdat'ın bazı bölgelerine yerleşti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu durumun Başbakan Abdulmehdi'nin verdiği talimat üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Bağdat'ta devam eden gösterilerdeki güvenliği sağlamak için İçişleri Bakanlığına bağlı güçler görevlendirilmişti.

Bu güçler, göstericilerin Tahrir Meydanı'ndan ayrılması için gece geç saatlere kadar yoğun müdahalelerini sürdürdü. Ancak göstericiler meydandan uzaklaşmayı kabul etmedi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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